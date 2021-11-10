تنفيذًا لتوجيهات العاهل السعودي.. توأم سيامي مصري يصل إلى الرياض خلال أيام

وكالات

أعلن القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، الأربعاء عن وصول التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" برفقة والديهما إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان، كما تعكس الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة تجاه الأشقاء في مصر، وتؤكد العلاقة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

ويُعد هذا التوأم هو الحالة رقم 118 التي وردت من 22 دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.