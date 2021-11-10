سفير بريطانيا بالقاهرة: نواصل العمل لزيادة الصادرات المصرية إلى بريطانيا

مصر - (أ ش أ)

قال سفير بريطانيا لدى مصر جاريث بايلي، إنه يواصل العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى بريطانيا، خاصة فيما يخص المواد الغذائية، بالإضافة إلى زيادة تصدير المنتجات الصحية من بريطانيا إلى قارة إفريقيا.

وأضاف السفير البريطاني -خلال استضافته داخل الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اليوم الأربعاء- أن هناك فرق بين مصر بين عامي 2000 و2020، لافتا إلى أنه هناك حالة تطور واضحة في البنية التحتية، متمثلة في الكباري والطرق والأنفاق، إضافة إلى حدوث تطور في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية رسم صورة جديدة عن مصر لأوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وتغيير المفهوم والثقافة المأخوذة عن مصر لدى المواطنين البريطانين، مؤكدا أن هناك إمكانيات لنبني علاقات تجارية جديدة في مجال الاستثمارات والتجارة والاستيراد والتصدير، فهناك شركات مصرية عديدة ترغب في الاستثمار في بريطانيا، ونرغب في العمل على زيادة عدد تلك الشركات، مشيرًا إلى وجود كفاءات مصرية شابة متقدمة في مجال التكنولوجيا وإنشاء تطبيقات جديدة.

وفي ختام اللقاء، اتفق السفير البريطاني ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات البريطانية في عدة مجالات مختلفة.