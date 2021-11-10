البيت الأبيض: تطعيم 900 ألف طفل ضد كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، انتهاء تطعيم ما يقارب 900 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بالجرعة الأولى للقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا بعد مرور أسبوع واحد فقط على موافقة الهيئات الصحية الأمريكية على تقديم التطعيم لهذه الشرائح العمرية.

وقال جيف زينتس مسئول التنسيق لحملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في البيت الأبيض -في تصريح صحفي- إن ما يقارب 700 ألف طفل تم تحديد مواعيد لهم لتلقي التطعيمات في الصيدليات المحلية.

وأضاف "العائلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تنفس الصعداء بعد البدء في الحملة التي تستهدف هذه الشرائح العمرية"، وأن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تواصل العمل مع كل المسئولين في الولايات المختلفة ومقدمي الخدمات الصحية لتوفير المزيد من الجرعات خلال الفترة القادمة.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها انتهت من شراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 28 مليون طفل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأنها سوف تستخدم جرعات أصغر وحقن أصغر حجما من نوعيات تناسب الأطفال.