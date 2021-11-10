للعام السادس على التوالي.. ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية

برلين - (د ب أ)

أظهر مسح سنوي ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية للعام السادس على التوالي.

وأسفرت العبوات الناسفة ومخلفات الذخيرة عن سقوط 7073 شخصا العام الماضي بين قتيل وجريح، بزيادة 21 % مقارنة بعام 2019، وفقا لمسح مرصد الألغام الأرضية لعام 2021 الصادر اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن أكبر عدد من الضحايا تم تسجيله في سورية وأفغانستان.

وقالت إيفا ماريا فيشر التي تشغل منصبا في منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الخيرية بألمانيا: "نشعر بقلق بالغ لأن عدد ضحايا الألغام مرتفع بشكل استثنائي للعام السادس على التوالي".

وأضافت: "يرجع هذا بشكل رئيسي إلى النزاعات الحالية والاستخدام المكثف للألغام المرتجلة"، وأشارت إلى أن هذا يعني أن العديد من المناطق شهدت زرع ألغام حديثا وأن هناك حاجة لعمليات تطهير معقدة مطولة.

كما كان لتبعات جائحة فيروس كورونا تأثير على عمليات الإغاثة العام الماضي. وتم تعليق عمليات إزالة الألغام مؤقتا وكذلك التوعية بشأن المخاطر.

وأوضحت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن الألغام أسقطت ضحايا في 50 دولة.