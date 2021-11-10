كيودو: الصين تأمل في علاقات مستقرة تحت قيادة وزير خارجية اليابان الجديد

اليابان - (أ ش أ)

قال دبلوماسيون صينيون، اليوم الأربعاء، إن بكين تأمل في أن يلعب وزير الخارجية الياباني الجديد يوشيماسا هاياشي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على العلاقات المستقرة بين البلدين قبيل الفعاليات الكبرى مثل أولمبياد بكين 2022، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وذكرت الوكالة اليابانية أن القيادة الصينية تتوقع حتى الآن أن يتبع فوميو كيشيدا، الذي أعيد انتخابه رئيسا لوزراء اليابان في البرلمان في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعد فوز ائتلافه الحاكم بقوة في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي، استراتيجية دبلوماسية متوازنة تجاه بكين، على حد قولهم.

جدير بالذكر أن هاياشي هو نجل وزير المالية الياباني السابق يوشيرو هاياشي، الذي شغل أيضًا منصب رئيس اتحاد البرلمانيين للصداقة بين اليابان والصين عندما كان نائباً بالبرلمان الياباني.

وأعاد المشرعون اليابانيون انتخاب كيشيدا رئيسا لوزراء البلاد رسميا. ويأتي هذا بعد الفوز بأغلبية مريحة الذي حققه الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس النواب قبل عشرة أيام.

وبدوره أعلن كيشيدا عن تشكيلته الحكومية. وقام بتعيين وزير التعليم السابق يوشيماسا هاياشي وزيرا للخارجية. أما أعضاء الحكومة السابقين فقد احتفظوا بمناصبهم على نطاق واسع.