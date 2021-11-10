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شكري يبحث مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولن الأوضاع الإقليمية والدولية

05:32 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
شكري يبحث مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولن الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ هاتفيا اليوم الأربعاء خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع السيناتور الأمريكي كريس فان هولن مُجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي - إن الجانبين تبادلا الرؤى حول أبرز القضايا المختلفة.

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Asha
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