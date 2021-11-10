شكري يبحث مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولن الأوضاع الإقليمية والدولية
القاهرة - أ ش أ
بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا اليوم الأربعاء خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع السيناتور الأمريكي كريس فان هولن مُجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي - إن الجانبين تبادلا الرؤى حول أبرز القضايا المختلفة.
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