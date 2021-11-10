شكري يبحث مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولن الأوضاع الإقليمية والدولية

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ هاتفيا اليوم الأربعاء خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع السيناتور الأمريكي كريس فان هولن مُجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي - إن الجانبين تبادلا الرؤى حول أبرز القضايا المختلفة.