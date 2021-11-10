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الأردن والسعودية يبحثان تسهيل إجراءات العمرة برًا

04:18 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
الأردن والسعودية يبحثان تسهيل إجراءات العمرة برًا

السعودية والأردن

عمان - أ ش أ

بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، التعاون وتسهيل الإجراءات المتبعة بخصوص أداء العمرة برًا وجوًا للقادمين من الأردن.

وأكد الخلايلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء - أهمية العلاقات الوطيدة والقوية بين البلدين وتعزيزها دومًا، مشيرًا إلى أن دائرة الحج والعمرة في الوزارة ستعلن عن ترتيبات الحج لهذا العام بعد الانتهاء من دراسته واتخاذ القرار المناسب من الجانب السعودي، متمنيًا أن يعود موسم الحج كما كان عليه قبل جائحة "كورونا".

هذا المحتوى من

Asha
الدكتور محمد الخلايلة الأردن السعودية إجراءات العمرة مناسك العمرة

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