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سفارة السودان في إثيوبيا تطلب من رعاياها توخي الحيطة والحذر

04:13 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
سفارة السودان في إثيوبيا تطلب من رعاياها توخي الحيطة والحذر

السودان

الخرطوم - أ ش أ

طلبت سفارة السودان في أديس أبابا من السودانيين المقيمين بإثيوبيا، توخي الحيطة والحذر وحمل الأوراق الثبوتية عند الحركة والابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب السفر خارج أديس أبابا، وذلك في ظل ظروف إعلان حالة الطواريء بإثيوبيا منذ الثاني من نوفمبر الجاري ولمدة ستة أشهر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم /الأربعاء/، أن السفارة السودانية طلبت من أفراد الجالية وأسرهم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة أديس أبابا طواعية عبر الخطوط الجوية التجارية المتاحة إذا لم تكن هناك ظروف حتمية تتطلب وجودهم في الوقت الراهن، مشيرة إلى تطورات الأوضاع باثيوبيا مؤخرا.

ولفتت السفارة السودانية إلى أن البعثة ستقوم بموافاة الجالية السودانية بتطورات الأوضاع والعمل على ضمان سلامة وأمن المواطنين السودانيين بإثيوبيا.

هذا المحتوى من

Asha
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