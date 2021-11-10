ماليزيا تحذر من تدفق اللاجئين ما لم تحل أزمة ميانمار

جاكرتا - (د ب أ):

حذر رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الأربعاء، من احتمال تدفق اللاجئين من الروهينجا من ميانمار إلى ماليزيا ما لم يتم حل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري هذا العام في ميانمار.

وقال إسماعيل بعد محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في القصر الرئاسي في جاكرتا: "نحن بحاجة إلى حل قضية ميانمار، ولدى ماليزيا وإندونيسيا نفس الرأي بهذا الشأن".

كما قال إن "الأزمة الحالية في ميانمار سوف تؤدي إلى فرار المزيد من اللاجئين الروهينجا إلى ماليزيا"، مضيفا أن ماليزيا استقبلت بالفعل 200 ألف لاجئ من الروهينجا.

يشار إلى أن إندونيسيا وماليزيا وميانمار أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي قمتهم الشهر الماضي، حث قادة آسيان جيش ميانمار على الوفاء بالتزامه بإنهاء العنف واستعادة الديمقراطية.

ولم يتم السماح لرئيس المجلس العسكري في ميانمار، مين أون هلاينج، بالحضور بسبب الإخفاق في اتخاذ خطوات لاستعادة الديمقراطية بعد انقلاب الأول من فبراير.

وبحسب المنظمات الحقوقية، قُتل أكثر من ألف مدني على أيدي الجيش في ميانمار خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب منذ استيلاء الجيش على السلطة، والذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة مستشارة الدولة أون سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.