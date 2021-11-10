إيطاليا تؤكد دعمها للمسار السياسي في ليبيا

روما - أ ش أ

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، اليوم الأربعاء، دعم بلادها للمسار السياسي في ليبيا نحو إجراء الانتخابات في موعدها كمقدمة لبدء سحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن سيريني قولها أمام جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، إن إيطاليا ستشارك فرنسا وألمانيا بعد غد الجمعة رئاسة مؤتمر باريس بشأن ليبيا، والذي سيجدد دعم العملية الانتخابية، وتأكيد الحاجة التي طالما ساندتها لإيجاد حل شامل بقيادة ليبية.

وشددت نائبة الوزير على الأهمية الجوهرية لشمال أفريقيا من أجل ضمان استقرار حوض المتوسط، موضحة أن الهدف هو الحفاظ على موعد الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر والبدء أخيرا في عملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تماشيا مع خطة العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة.