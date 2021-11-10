الاتفاق على بدء ترتيب ممر سفر آمن بين إندونيسيا وماليزيا

جاكرتا - أ ش أ

اتفق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مع رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، على بدء ترتيب ممر سفر آمن بين بلديهما، يتم فتحه تدريجيا، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

وقال ويدودو - في مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الماليزي، ونقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - إن فتح ممر سفر بين ماليزيا وإندونيسيا يمكن أن يسهل التعافي الاقتصادي بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلدين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي إنه اتفق مع ويدودو على ضرورة إسناد مهمة مناقشة التفاصيل للوزراء المعنيين حتى تتمكن البلدين من فتح حدودهما.

وفي بيان صحفي منفصل صادر عن مكتب رئيس الوزراء الماليزي، تم التأكيد على أنه سيتم إعطاء الأولوية للذين تم تلقيحهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وللمسئولين، والمسافرين من رجال الأعمال، والمسافرين لأسباب طبية وإنسانية.

وأضاف البيان أن ماليزيا تأمل في أن يبدأ تنفيذ ممر السفر مع إندونيسيا مطلع عام 2022.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى إندونيسيا تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع مجتمع الأعمال الإندونيسي، ومن المتوقع أيضا أن يوقع على مذكرات تفاهم واتفاقية بين البلدين، وأن يقوم بزيارة إلى منشأة للصناعات الدفاعية في باندونج.