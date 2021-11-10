Masrawy logo white

"التحالف العربي" يستهدف منظومة صاروخية للحوثيين جنوب مأرب

10:27 ص الأربعاء 10 نوفمبر 2021
"التحالف العربي" يستهدف منظومة صاروخية للحوثيين جنوب مأرب

الحوثيين

الرياض - أ ش أ

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية جنوب محافظة مأرب، وفقا لقناة (السعودية الإخبارية).

وأضاف التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أعلن، الإثنين الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، السبت الماضي، طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها الدولي.

هذا المحتوى من

Asha
الحوثيين تحالف دعم الشرعية اليمن منظومة صاروخية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وزير التعليم يرد على أنباء إضافة مادتي الكيمياء والفيزياء لرابعة ابتدائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا