باكستان: المحكمة العليا تستدعي عمران خان لسؤاله بشأن قضية تتعلق بهجوم شنته طا

إسلام آباد - (د ب أ):

استدعت المحكمة العليا في باكستان، رئيس الوزراء عمران خان، للمثول أمامها في قضية تتعلق بهجوم كبير شنته حركة طالبان الباكستانية قبل سبعة أعوام، في ظل تحرك الحكومة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الجماعة المتشددة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء عن متحدث باسم المحكمة يدعى شهيد حسين، قوله عبر الهاتف، إن قاضي المحكمة، جولزار أحمد، استدعى رئيس الوزراء لسؤاله بشأن التحقيق الذي أجرته الحكومة فيما يتعلق بالهجوم.

ويشار إلى أن الهجوم الذي وقع في عام 2014 بإحدى المدارس، كان قد أسفر عن مقتل نحو 150 شخصا، معظمهم من الأطفال.

وانتقدت لجنة من قاضيين، تتولى الاستماع للقضية، الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع الجماعة المتشددة التي كانت متورطة في الهجوم، بحسب ما ذكرته شبكة تلفزيون "جيو" الباكستانية.

وقالت "جيو" إنه من المرجح أن يمثل رئيس الوزراء أمام المحكمة.