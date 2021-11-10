بريطانيا: التطعيم ضد كورونا إلزاميًا للعاملين في القطاع الصحي

لندن - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البريطانية أنه يجب على العاملين في الصفوف الأمامية في خدمة الصحة الوطنية الحصول على التطعيم الكامل بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) بحلول أبريل 2022 .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة ساجد جاويد قوله للبرلمان الثلاثاء إن هذه الخطوة ضرورية لحماية المرضي والعاملين الآخرين في الهيئة الوطنية للخدمات الصحية . وتأتي هذه الخطوة بعد قرار منفصل اتخذته الحكومة لجعل اللقاحات إلزامية للعاملين في دور رعاية المسنين.

وتابع جاويد أن العاملين في الصفوف الأمامية فقط الذين يستطيعون إثبات أنهم حصلوا على جرعتي اللقاح هم الذين يمكن توظيفهم.

وأضاف أن الموظفين الذين لا يعملون مع المرضى وجها لوجه أو الذين لديهم إعفاء لأسباب طبية لن يضطروا إلى أخذ جرعات إلزامية.