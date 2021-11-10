السلطات المغربية تسلم الجزائر 12 شخصًا مطلوبًا للقضاء

الرباط - (بي بي سي)

سلمت السلطات المغربية الثلاثاء، الجزائر 12 مطلوبًا للقضاء الجزائري.

يأتي ذلك وسط توتر دبلوماسي بين البلدين، لكن مسؤولاً مغربيًا ذكر أن تسليم المطلوبين تم بعد فتح معبر زوج بغال الحدودي استثنائيا لهذا الغرض، مضيفا أن المعنيين هم 11جزائريًا ومواطن موريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.

وأوضح المصدر أن سلطات الرباط "بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاما باحترام اتفاقيات التعاون القضائي".