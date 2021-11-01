Masrawy logo white

العراق.. تدمير أوكار لعصابات داعش الإرهابية في كركوك بوادي سبيلان

08:12 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
العراق.. تدمير أوكار لعصابات داعش الإرهابية في كركوك بوادي سبيلان

الشرطة الاتحادية العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية استمرار عمليات مطاردة العصابات الإجرامية وتدمير أوكارها في وادي سبيلان بمحافظة كركوك.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية مساء اليوم الاثنين عن القيادة - في بيان لها - قولها "إن الشرطة الاتحادية واصلت عملياتها في تضييق الخناق على فلول العصابات الإرهابية بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية ضمن قاطع عمليات كركوك منطقة "وادي سبيلان" بعد قتل أحد عناصرها وإصابة اثنين منهم في عملية نوعية أمس.

وأضافت قيادة الشرطة العراقية "أن القوة تمكنت من تعقب آثار الإرهابيين وترصد وكر لهم بوادي سبيلان وعثرت فيه على مواد غذائية ومنزلية، بالإضافة إلى 116 اطلاقة بندقية كلاشنكوف و2 أسطوانة أوكسجين وأكياس تحتوي قطع حديدية وأسلاك كهربائية تم تدميرها بالكامل من قبل خبراء الشرطة".

وأضافت القيادة أن "الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الاستباقية لمطاردة فلول داعش الإرهابية وتطهير المناطق من مخلفاتهم الحربية ضمن قواطع المسؤولية في كركوك".

هذا المحتوى من

الشرطة الاتحادية العراقية داعش كركوك العراق

الخبر التالى:

ميركل تروج في مؤتمر جلاسكو لتسعير الكربون كوسيلة فعالة لحماية المناخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| قتل في الطريق العام.. النائب العام يأمر بالتحقيق في جريمة الإسماعيلية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا