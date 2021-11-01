مكون من 21 طابقًا.. العشرات محاصرون بعد انهيار مبنى في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

حوصر عشرات الأشخاص بعد انهيار مبنى مكون من 21 طابقًا في نيجيريا اليوم الاثنين.

وقال إبراهيم فارينلوي، القائم بأعمال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في الجنوب الغربي، إن المبنى في لاجوس كان تحت الإنشاء وأن معظم المحاصرين كانوا من العمال.

وتم انتشال ثلاثة أشخاص على الأقل أحياء من تحت الأنقاض، وقال أحدهم لمحطة تليفزيون محلية إن نحو 50 عاملاً كانوا في المبنى وقت وقوع الحادث.

يشار إلى ان إنهيار المباني أمر شائع في لاجوس، حيث وقعت العديد من هذه الحوادث بسبب استخدام مواد بناء دون المستوى المطلوب وسوء أعمال البناء.

وفي مارس 2019، انهار مبنى يضم مدرسة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين. وكان معظم الضحايا من تلاميذ المدرسة.