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بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا يمثل تهديدًا لروسيا

07:38 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا يمثل تهديدًا لروسيا

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا يشكل تهديدًا لروسيا، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة "أر تي" بالعربي الروسية.

وقال بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، في سوتشي: "هناك خطط لدى الولايات المتحدة وهي معروفة للجميع، لنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وهو ما يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا وتهديدًا لنا".

كما تطرق الرئيس الروسي إلى تكثيف طيران حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتحليقه قرب حدود روسيا، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب العمل على تعزيز الدفاعات الجوية.

وأعلن بوتين أنه من المقرر تسليم أول دفعة من أحدث نظام صاروخي (إس-500) إلى الجيش قريبا.

وتعليقا على دخول مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، قال الرئيس الروسي: "يمكننا أن ننظر إليها من خلال المنظار، أو من خلال منظار التصويب بحسب ما تقتضيه منظومات الدفاع".

وفي الأشهر الأخيرة، تجددت التوترات بين روسيا والغرب على خلفية إجراء العديد من المناورات العسكرية من الجانبين. وفي الرابع والعشرين سبتمبرالماضي اجرت البحرية الروسية تدريبات عسكرية في البحر الأسود، بعد يومين على انطلاق مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، بمشاركة آلاف من الجنود. ولطالما اعتبرت روسيا توسع حلف (الناتو) إلى الشرق تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها.

فلاديمير بوتين الصواريخ الأمريكية روسيا أوروبا

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