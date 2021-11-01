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وزير الاتصال الجزائري: الجزائر محصنة بفضل تماسك جبهتها الداخلية

06:12 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
وزير الاتصال الجزائري: الجزائر محصنة بفضل تماسك جبهتها الداخلية

عمار بلحيمر

الجزائر - (أ ش أ):

قال وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر إن بلاده "محصنة بفضل تماسك جبهتها الداخلية والسياسة الرشيدة للدولة من أجل بناء وطن متطور ومتضامن يستند على مؤسسات منتخبة بديموقراطية وشفافية.

ودعا الوزير الجزائري، اليوم الإثنين، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 67 لاندلاع بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية، في الأول من نوفمبر ١٩٥٤، إلى استكمال تشييد صرح الدولة بالمشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية المقبلة، لاستكمال تشييد هذا "الصرح المؤسساتي وتفويت الفرصة مجددًا على أعداء الجزائر الجديدة".

وتابع وزير الاتصال الجزائري، قائلاً : "إننا اليوم أشد ما نكون بحاجة إلى صيانة أمانة الشهداء بالدفاع عن موضوع الذاكرة والتاريخ الجزائري. وبالإخلاص في خدمة الوطن الذي يتكالب عليه الأعداء والخونة".

هذا المحتوى من

Asha
عمار بلحيمر الجزائر ذكرى الثورة التحريرية بالجزائر وزارة الاتصال الجزائرية

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