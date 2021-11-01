فقدوا بالقرب من إيفرست.. نيبال تكثف البحث عن متسلقين فرنسيين

كاتماندو - (د ب أ)

ذكرت السلطات النيبالية اليوم الإثنين أنها تكثف البحث عن ثلاثة متسلقين فرنسيين فقدوا بالقرب من جبل إيفرست.

وقال الناطق باسم الشرطة باسانتا باهادور كونوار إنه يفترض أن المتسلقين تعرضوا لانهيار جليدي الأسبوع الماضي في ممر مينجبولا النائي في جبال الهيمالايا.

وقال كونوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "البحث جاري منذ الأحد، أي بعد يوم من تلقي معلومات عن اختفائهم. ولايزال فريق البحث على الأرض ويجوب المنطقة بمساعدة مروحيات".

وقال مينجما جي، وهو دليل من قبائل الشيربا يشارك في عملية البحث، إن قلة الأدلة تعيق عملهم.

وتردد أن 12 فردا من المتسلقين ذوي الكفاءة العالية يشاركون في عملية البحث البرية بمساعدة وحدة البحث الجوية.

وقال مينجما جي لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف في وقت متأخر من اليوم الإثنين "ننفذ عملية البحث طوال اليوم ولكننا لم نستطع الوصول لأي خيط. وسوف نستأنف عملنا غدا.. لدينا معلومات ضئيلة للغاية. ولايزال من غير الواضح متى ضربهم الانهيار الجليدي".

شهدت جبال الهيمالايا في نيبال توافد عدد متزايد من المتسلقين والمشاة بعدما خففت السلطات قيود الدخول المتعلقة بكوفيد-19.