السيسي وميركل وجونسون.. قادة العالم يجتمعون في قمّة المناخ (صور)

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كتبت – إيمان محمود

يجتمع حوالي 120 من قادة العالم، اليوم الاثنين، في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، في قمة الأمم المتحدة للمناخ، في محاولة تجنّب كوارث وشيكة بسبب التغير المناخي.

ويأتي مؤتمر جلاسكو الذي يستمر حتى 12 نوفمبر في وقت تعكس ظروف الطقس الصعبة في مختلف أنحاء العالم التداعيات المدمّرة لتغيّر المناخ الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري على مدى 150 عاما.

وتفيد الأمم المتحدة بأنه حتى وإن تم الإيفاء بالالتزامات الحالية للموقعين على اتفاقية باريس للمناخ، فسيؤدي ذلك إلى احترار "كارثي" بـ2.7 درجة مئوية.

و قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن الفشل في مواجهة التغيّر المناخي سيحكم على سكان الأرض بالموت.

وأضاف جوتيريش، أن العالم يواجه كارثة إنسانية لا مفرّ منها، مشيرًا إلى أن أكثر من 4 مليارات شخص عانوا من كوارث خلال العقد الأخير بسبب التغير المناخي.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن مجموعة دول العشرين عليهم مسؤولية خاصة لمواجهة التغير المناخي، مشددًا: "علينا أن نتصرف بسرعة لإنقاذ الإنسانية في مواجهة التغير المناخي".

من جانبه قال جونسون إن درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة وبشكل مقلق، وهو ما يُنذر باختفاء العديد من المدن، مثل الإسكندرية وميامي وشنجهاي.

وأضاف جونسون أن مدن مثل ميامي، والإسكندرية وشنجهاي، كلها ستضيع تحت الأمواج إذا ارتفعت درجة الحرارة 4 درجات مئوية إضافية عن المُعدّل العالمي، على حدّ تعبيره.

وحذّر جونسون من الاستمرار في كل ما يتسبب في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما يرفع درجة حرارة كوكب الأرض.

وأضاف: "نملك التكنولوجيا اللازمة وعلينا أن نعمل معا لتقليل الانبعاثات"، مستطردًا: "لو كانت القمم وحدها تغير العالم لما كنا بحاجة إلى 25 مؤتمرا للتغير المناخي"

فيما تحدث جونسون بشأن الصناعات قائلاً: "الدول الصناعية كانت غير مدركة للمشكلة ولدينا الآن واجب التغيير.. علينا دعم الصناعة الخضراء التي تؤمن الكثير من الوظائف وعلينا التفكير في الأجيال الآتية".

ومن المُقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة، خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من القمة، تتناول الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الأفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية "كوب 27" العام المقبل.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير تميم بن حمد، آل ثان أمير دولة قطر، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة.

كما يتحدث في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الذي استضافت بلاده القمة الماضية "كوب 25".

وسيتحدث كذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس سيشل وافيل رامكالاوان، ورئيس الجابون علي بونغو أونديمبا، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيس بوليفيا لويس آرسي، ورئيس سيريلانكا غوتابايا راجاباكسا، ورئيس مونتينجرو ميلو جوكانوفيتش، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ورئيس أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، ورئيس الكونغو برازافيل ديني ساسو نغيسو، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

كما سيتحدث في اجتماع الشق رفيع المستوى، رئيس مالاوي لازاروس مكارثي تشاكويرا، ورئيس سويسرا جاي بارميلين، ورئيس منغوليا أوكناجين كورولسوخ، ورئيس المالديف إبراهيم محمد صلح، ورئيس بنما لورنتينو كورتيزو، ورئيس النيجر محمد بازوم، ورئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، ورئيس ليبريا جورج ويا، ورئيس المجر يانوش أدير.. فيما سيتضمن موقع القمة على الإنترنت بيانا مكتوبا للرئيس الصيني شي جين بينج.