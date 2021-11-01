اليمن وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع والمواقف الداعمة للحكومة

عدن - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع سفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين، والدعم الدولي المطلوب بشكل عاجل في هذا الجانب.

واستعرض الجانبان، اليوم /الإثنين/، عبر خاصية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، التصعيد الحوثي على مأرب والاستهداف المتكرر للمدنيين والنازحين، والمواقف الدولية تجاه ذلك، وكذا خزان صافر النفطي واستمرار عرقلة الحوثيين لتفريغه من قبل الفريق الأممي، ما ينذر بحدوث كارثة وخيمة، إضافة إلى مستجدات التحركات الأممية لإحلال السلام وما تواجهه من تعنت حوثي، والضغوط الدولية المفترض القيام بها.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني التحديات التي تواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية وما تقوم به من أجل معالجتها والإصلاحات التي يجري العمل عليها، وأهمية الدعم الدولي العاجل لتفادي المخاطر الكارثية من الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع سعر العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وضعف القدرة الشرائية، وضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مجال استقرار الاقتصاد والإصلاحات العامة.

وأشار إلى الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها، وآخرها استهداف مسجد ودار الحديث في الجوبة، ما أدى الى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، والاستهداف المتكرر لمخيمات النازحين والمدارس والمنازل، مؤكدا أن هذه الجرائم تثبت للعالم أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام وهي مجرد أداة بيد النظام الإيراني الذي يستخدمها لتنفيذ أجنداته التخريبية في المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بالدور البريطاني الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، ودعمها المستمر للحكومة في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية، ومواقفها الواضحة باتجاه استعادة الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.

من جهته، أعرب السفير البريطاني عن إدانة بلاده للهجوم الإرهابي أمام بوابة مطار عدن الخارجية وما نجم عنه من ضحايا مدنيين، مقدما العزاء لأسر الضحايا، والوقوف الكامل مع الحكومة والشعب اليمني لمكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على موقف بريطانيا الداعم للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف وتقديرها لما يقوم به رئيس الوزراء من جهود في العاصمة المؤقتة عدن للتعاطي مع التحديات القائمة.

كما أوضح قلقه إزاء التصعيد الحوثي في مأرب وأهمية الوقف العاجل للعنف واستهداف المدنيين والنازحين، مشيرا إلى الجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل وضع حل عاجل لخزان صافر النفطي لتفادي الكارثة وما تم التوصل إليه حتى الآن.