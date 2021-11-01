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اليمن بدعو الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني

06:01 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
اليمن بدعو الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني

أحمد عوض بن مبارك

صنعاء - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية أحمد عوض بن مبارك اليوم الإثنين، الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، إلى القيام بدورها الإنساني، "بعيداً عن تدخلات وضغوطات ميليشيات الحوثي وعدم السماح لتلك الميليشيات باستخدامها للتغطية على جرائمها ضد الإنسانية".

جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه بن مبارك، مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، ناقشا فيه الوضع الإنساني للنازحين والمهجرين في مديريات محافظة مأرب، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وطالب بن مبارك، برفع مستوى التدخلات الإنسانية لمواجهة الفجوة في المساعدات الإغاثية نتيجة ارتفاع أعداد النازحين، جراء تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي على مأرب.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن عدد النازحين في مديريات جنوب مأرب، بلغت أكثر من 50 ألف نازح.

من جانبه، أكد المسؤول الأممي على الحاجة الملحة للاستجابة للنداءات الدولية وإيقاف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية والحد من تفاقم معاناة اليمنيين، لا سيما النازحين في مأرب.

ويأتي هذا التصريح بعد سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، إثر هجمات شنها الحوثيون بصواريخ باليستية على مديرية الجوبة، كان أخرها القصف الذي استهدف قرية العمود، مخلفاً 39 قتيلاً من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

أحمد عوض بن مبارك الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي

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