التحالف: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران باليمن

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، عن تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران.

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم، إن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بالموقعين.

وأضاف: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".