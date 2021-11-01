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التحالف: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران باليمن

03:58 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
التحالف: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران باليمن

طيران التحالف

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، عن تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران.

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم، إن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بالموقعين.

وأضاف: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".

طيران التحالف تحالف دعم الشرعية اليمن صواريخ باليستية

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