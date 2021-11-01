إيران: الولايات المتحدة تعاني من الزهايمر

طهران - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تعاني من مرض الزهايمر فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث سعيد خطيب زاده القول اليوم الاثنين إن "نظام السياسة الخارجية للولايات المتحدة يعاني من مرض ألزهايمر"، معتبرا أنه يجب تذكير الولايات المتحدة "مرارا وتكرارا بأنها هي التي انسحبت من الاتفاق النووي".

وجدد التذكير أيضا بأن إيران حاولت الحفاظ على الاتفاق حتى بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، وقال :"أوفت الجمهورية الإسلامية بجميع التزاماتها بصبر استراتيجي لمدة عام" بعد انسحاب ترامب. وقال إن تقاعس الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة هو ما دفع إيران إلى البدء في تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وأضاف أن استمرار الولايات المتحدة في انتهاج سياسة الضغط الأقصى وفرض العقوبات علی إیران إلی جانب الإصرار على إجراء المحادثات النووية "يجسد تناقضا في أفعال وتصريحات" الولايات المتحدة.

وقال إن إيران "تنتظر تحركا علی أرض الواقع من الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي".