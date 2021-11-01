الكاظمي: العراق على الطريق الصحيح ووضعنا خططاً طويلة المدى للإعمار

بغداد - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط طويلة الأمد للإعمار.

وشدد الكاظمي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" - على أن العراقيين سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، موضحا أنه برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن العراق سيظل قويا بأبنائه.