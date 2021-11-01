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الكاظمي: العراق على الطريق الصحيح ووضعنا خططاً طويلة المدى للإعمار

10:03 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
الكاظمي: العراق على الطريق الصحيح ووضعنا خططاً طويلة المدى للإعمار

مصطفى الكاظمي

بغداد - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط طويلة الأمد للإعمار.

وشدد الكاظمي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" - على أن العراقيين سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، موضحا أنه برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن العراق سيظل قويا بأبنائه.

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مصطفى الكاظمي العراق رئيس الوزراء العراقي بغداد

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