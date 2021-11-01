الكاظمي: العراق على الطريق الصحيح ووضعنا خططاً طويلة المدى للإعمار
بغداد - أ ش أ
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط طويلة الأمد للإعمار.
وشدد الكاظمي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" - على أن العراقيين سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، موضحا أنه برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن العراق سيظل قويا بأبنائه.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان