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الرئيس الفرنسي: رئيس الوزراء الأسترالي "كذب" في قضية الغواصات

09:27 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
الرئيس الفرنسي: رئيس الوزراء الأسترالي "كذب" في قضية الغواصات

إيمانويل ماكرون

باريس-(أ ش أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين إن: "رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب علي بشأن إلغاء عقد بناء غواصات في سبتمبر الماضي".

وقال ماكرون- حسبما أفادت قناة "فرانس 24 "- إنه "يعلم" أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "كذب" عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع غواصات فرنسية.

وكانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ فسخ العقد من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو).

يذكر أن ماكرون أجرى الخميس الماضي محادثة هاتفية مع موريسون هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر إثر إعلان الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، بحسب قصر الإليزيه.

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إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون غواصات

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