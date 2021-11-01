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واشنطن تعرب عن قلقها من الانتهاكات المرتكبة في ميانمار

08:49 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
واشنطن تعرب عن قلقها من الانتهاكات المرتكبة في ميانمار

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الأمنية في ولاية تشين بميانمار.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك تقارير تفيد بأن تلك القوات أضرمت النيران في ما يربو على 100 مسكن وكنيسة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدين مثل تلك الأعمال الوحشية من جانب النظام في ميانمار ضد أفراد الشعب، ومنازلهم وأماكن عبادتهم الأمر الذي يظهر مدى تجاهل هذا النظام لأرواح المواطنين ومعيشتهم.

وشدد على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي القادة العسكريين في ميانمار ويتخذ إجراءات لمنع الانتهاكات التي ترتكب ومن بين تلك الإجراءات منع تصدير الأسلحة لذلك النظام.

ومن ناحية أخرى، قال برايس إن واشنطن تدعو القادة في ميانمار إلى الوقف الفوري للعنف والإفراج عن السجناء المعتقلين بصورة غير عادلة واستعادة مسار الديمقراطية الشاملة في ميانمار.

وشدد على أن بلاده مستمرة في دعم شعب ميانمار ومن يعملون في اتجاه استعادة مسارها الديمقراطي ووضع حل سلمي لأزماتها.

هذا المحتوى من

انتهاكات ميانمار واشنطن حقوق الإنسان الولايات المتحدة

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