البرهان لـ "سبوتنيك": الخرطوم تثمن موقف موسكو تجاه الأحداث الأخيرة في السودان

موسكو-(أ ش أ):

ثمن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، موقف روسيا المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في السودان.

وقال البرهان في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين: "إن موقف روسيا يختلف عن الموقف الأحادي الجانب، الذي تنتهجه بعض البلدان الأخرى".

وأضاف: "نرحب بموقف روسيا بأن الحكومات والشعوب يجب أن يكون لها الحق في تقرير المصير، ونحن نحترم روسيا ونقدرها، وصداقتها مع الشعب السوداني تأتي قبل دعم الأنظمة"، مشيرا إلى أن موقف موسكو صادق دائما وينظر بعيون مفتوحة، بينما الآخرون ينظرون من إحدى الزوايا ولا يرون سوى نصف الكأس الممتلئ.

وحول عقد لقاءات مع السفير الروسي في الخرطوم، قال البرهان: "نلتقي دوما بالسفير الروسي ولدينا علاقات مميزة، ولدينا تعامل قديم خاصة في المجال العسكري، ولقاءاتنا به لم تنقطع أبدا".

ويأتي هذا اللقاء بعد الأحداث الأخيرة في السودان، حيث كان البرهان قد أعلن الإثنين الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".