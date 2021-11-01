الهند تسجل 12 ألفا و 514 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
نيودلهي-(د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 12 ألفا و514 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك بيلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 285 ألفا و914 حالة.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 251 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 458 ألفا و437 حالة.
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