الهند تسجل 12 ألفا و 514 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 12 ألفا و514 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك بيلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 285 ألفا و914 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 251 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 458 ألفا و437 حالة.