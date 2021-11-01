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إصابات جراء تصادم قطارين جنوبي انجلترا

07:16 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
إصابات جراء تصادم قطارين جنوبي انجلترا

أرشيفية

لندن-(د ب أ):

أصيب عدد من الأشخاص إثر اصطدام قطارين في سالزبوري بجنوبي انجلترا مساء أمس الأحد.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الحادث وقع عندما خرجت عربة عن مسارها بعد اصطدامها بجسم ما، ثم اصطدم قطار ثان بها بعد تضررت الاشارات.

وقالت شرطة النقل البريطانية (بي تي بي) إن "عددا من الأشخاص" أصيبوا في الحادث الذي وقع في نفق فيشرتون بالقرب من طريق المؤدي إلى لندن داخل المدينة.

وقالت خدمة الإطفاء، والتي أرسلت نحو 50 من أفرادها إلى الموقع مساء الأحد بعد الإعلان عن وقوع حادث خطير، إنها ساعدت في إجلاء ما يقرب من 100 شخص.

وجاء في بيان لشرطة النقل صدر في ساعة متأخرة من ليل الأحد إن "معظم المصابين قادرون على السير لكن عددًا قليلاً من بينهم السائق نقلوا إلى المستشفى حيث يجري تقييم إصاباتهم".

وقال متحدث باسم شبكة السكك الحديدية إن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة من مساء الأحد بين قطار متجه من بورتسماوث إلى بريستول وآخر متجه من محطة ووترلو في لندن إلى هونيتون.​

حادث تصادم قطارين سالزبوري انجلترا

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