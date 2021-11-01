Masrawy logo white

وزير الخارجية اللبناني: الخلية الوزارية لحل الأزمة مع السعودية لن تجتمع مرة أخرى

02:26 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
وزير الخارجية اللبناني: الخلية الوزارية لحل الأزمة مع السعودية لن تجتمع مرة أخرى

وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب

بيروت-(أ ش أ):

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الخلية الوزارية لحل أزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج لن تجتمع مرة أخرى، مؤكدا أن جهودها الخلية فشلت في التوصل إلى حلحلة للأزمة.

وأضاف بو حبيب - في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد - أن التواصل حاليا يتم مباشرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشددا على أن الحكومة باقية ولن تستقيل من عملها.

وشدد وزير الخارجية على أن هناك تطمينات دولية بدعم الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث تواجه الحكومة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تسعى لانجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من التعثر المالي والاقتصادي، وذلك فضلا عن الترتيب لإجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل.​

هذا المحتوى من

وزير الخارجية اللبناني الخلية الوزارية لبنان السعودية

الخبر التالى:

المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|59 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا