Masrawy logo white

المغرب: قرار الجزائر بوقف توريد الغاز لأوروبا تأثيره ضئيل على أداء نظام الكهرباء

02:24 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
المغرب: قرار الجزائر بوقف توريد الغاز لأوروبا تأثيره ضئيل على أداء نظام الكهرباء

أرشيفية

الرباط-(أ ش أ):

أفاد بيان مشترك لمكتب المغرب للهيدروكربورات والمعادن ومكتب المغرب للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء أمس الأحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا، سوى تأثره ضئيل على أداء نظام الكهرباء في المغرب.

وأضاف البيان أنه "نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد كافة الجهات فى المغرب بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".

جدير بالذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت أمس الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة "سونطراك" بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر أراضي المغرب.​

هذا المحتوى من

المغرب الجزائر توريد الغاز نظام الكهرباء أوروبا

الخبر التالى:

وزير الخارجية اللبناني: الخلية الوزارية لحل الأزمة مع السعودية لن تجتمع مرة أخرى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|59 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا