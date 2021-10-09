الممثلة التجارية الأمريكية تعقد اجتماعا افتراضيا مع الصين لحل بعض الخلافات العالقة

واشنطن - (أ.ش.أ):

أعلن مكتب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أنها عقدت اجتماعا افتراضيا مع ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني نوقشت خلاله العلاقات التجارية الثنائية فيما بين البلدين والعمل على حل بعض الخلافات العالقة.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب فقد استعرض الجانبان ما تم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين والتي أبرمت في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام الماضي 2020.

وأوضحت مصادر أمريكية أن تاي أثارت خلال الاجتماع بعض المخاوف لدى الإدارة الأمريكية مما أسمته بسياسات وممارسات تجارية غير مناسبة من جانب الصين وفشلها في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب تلك المرحلة الأولى.

ويأتي هذا الاجتماع وسط توترات في العلاقات بين البلدين بشأن عدد من المجالات من بينها تايوان وحقوق الإنسان لتضاف إلى التوترات السابقة في عهد إدارة دونالد ترامب حين رفعت الرسوم الجمركية بصورة كبيرة على الصين التي ردت المعاملة بالمثل على بعض المنتجات الأمريكية.

وأبقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين لكنها أبدت استعدادها للتفاوض.