المفوضية الأوروبية: كورونا تسبب في تأثيرات على الصحة العقلية للبشر

بروكسل - (أ ش أ):

أكدت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء بالاتحاد الأوروبي ستيلا دي كيرياكيدس أن المواطنين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والعالم أظهروا مرونة رائعة وقوة في مواجهة أزمة الصحة العامة غير المسبوقة.. ولكن في الوقت نفسه، بعد 18 شهرًا من التعايش مع كوفيد-19، انتشرت جائحة صامتة من تحديات الصحة العقلية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وخارجه، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً.. وأصبحت هناك بالفعل تفاوتات واضحة بشكل كبير.

وقالت كيرياكيدس - في بيان أصدرته اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، في 10 اكتوبر، تناولت فيه تأثير جائحة فيروس كورونا على الصحة العقلية للبشر - إن هذا هو السبب في أن موضوع هذا العام، "الصحة العقلية في عالم غير متكافئ"، ملائم للغاية.. وقالت إنها فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لضمان المساواة في الوصول إلى خدمات الصحة العقلية المتجاوبة، ودعم أولئك الذين يعتنون بأفراد أسرهم أو أصدقائهم الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، ومعالجة أي وصمة عار ووصمة عار.. التمييز الذي يعاني منه المتضررون من صعوبات الصحة العقلية.

وأشارت المفوضة في بيانها الذي جاء على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية إلى أنه على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، عانى العاملون في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا من نوبات مرهقة لا نهاية لها.. رأينا مقدّمي الرعاية والمواطنين المسنين يقضون شهورًا في عزلة.. والكثيرون فقدوا أحد أفراد الأسرة أو أحبائهم أو فقدوا منازلهم أو وظائفهم.

وأضافت أن الأطفال يفتقدون التنشئة الاجتماعية والتعليم، ويكافح الآباء، وتتزايد تقارير العنف المنزلي.. مشيرة إلى أن كل موجة من الفيروس تشكل بلا شك تحديات جديدة للصحة العقلية لكل فرد.. علاوة على ذلك، فإن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 قد يخاطرون بتعرضهم لمشاكل نفسية أو حتى عصبية.. مؤكدة أن التأثير العقلي لكوفيد-19 ينتشر في مجتمعاتنا، ويجب العمل على بناء أنظمة صحية أكثر مرونة، ودعم المحتاجين، ومعالجة وصمة العار المحيطة بالصحة العقلية.