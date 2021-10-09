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جزيرة لا بالما الإسبانية تشهد دمارًا بسبب تدفق جديد للحمم البركانية

08:36 م السبت 09 أكتوبر 2021
جزيرة لا بالما الإسبانية تشهد دمارًا بسبب تدفق جديد للحمم البركانية

أرشيفية

مدريد - (د ب أ)

تسبب تدفق الحمم البركانية الجديدة في جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية في مزيد من الدمار.

وذكرت محطة "آر تي في إي" التليفزيونية الرسمية اليوم السبت أن كتلة الحمم التى تبلغ درجة حرارتها حوالى ألف درجة مئوية تدفقت بعد انهيار الجناح الشمالى للمخروط البركانى فى جبل كامبر فيجا.

وبسبب أن السلطات أخلت المنطقة المتضررة بالفعل، فلا حاجة إلى نقل أي شخص إلى مناطق آمنة آخرى.

وقذف البركان سحابة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 5ر3 كيلومترات. وهزت الزلازل الصغيرة والمتوسطة مرارا جنوب الجزيرة. وبلغت قوة اقوى زلزال 1ر4 درجة .

يذكر ان البركان فى جنوب جزيرة لا بالما قد ثار فى 19 سبتمبر لأول مرة منذ 50 عاما.

ولم يتمكن علماء البراكين من تحديد المدة التي سيبقى فيها نشطا.

مدريد جزيرة لا بالما إسبانيا بركان

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