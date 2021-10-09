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المعارضة تفوز بأغلبية برلمانية مفاجئة في انتخابات التشيك

08:29 م السبت 09 أكتوبر 2021
المعارضة تفوز بأغلبية برلمانية مفاجئة في انتخابات التشيك

انتخابات التشيك

براغ - (د ب أ)

حصل تحالفان للمعارضة بشكل مفاجئ على أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية بجمهورية التشيك.

وبعد فرز ما يقرب من 99% من الأصوات، فاز التحالفان معا بـ 108 مقاعد من بين 200 مقعد في مجلس النواب.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل تحالف سبولو الانتخابي المحافظ على 6ر27% من الأصوات، في حين حصل تحالف حزب "القراصنة" وحزب "مايورز" على 5ر15%.

وقال بيتر فيالا، المرشح الرئيسي لسبولو إن "التغيير هنا. نحن التغيير".

وتحتدم المنافسة بين حزب "أنو" الشعبوي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أندريه بابيتش مع "سبولو" على المركز الأول حتى النهاية، ولكن وفقا لأحدث الأرقام حصل الحزب على 3ر27% من الأصوات.

انتخابات التشيك التشيك براغ بيتر فيالا

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