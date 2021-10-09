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استقالة المستشار النمساوي وسط تحقيقات في تهم فساد

08:15 م السبت 09 أكتوبر 2021
استقالة المستشار النمساوي وسط تحقيقات في تهم فساد

المستشار النمساوي زباستيان كورتس

فيينا - (د ب أ)

استقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم السبت، وسط تحقيقات في عمليات فساد.

وقال كورتس في تصريحات متلفزة، إنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد. وقال كورتس ان الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم" مع موقف المعارضة ضده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كورتس أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج منصب المستشار

زباستيان كورتس المستشار النمساوي فساد النمسا

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