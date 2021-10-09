استقالة المستشار النمساوي وسط تحقيقات في تهم فساد

فيينا - (د ب أ)

استقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم السبت، وسط تحقيقات في عمليات فساد.

وقال كورتس في تصريحات متلفزة، إنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد. وقال كورتس ان الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم" مع موقف المعارضة ضده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كورتس أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج منصب المستشار