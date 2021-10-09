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رئيس البرلمان الليبي: نعول على الجزائر في الخروج من الأزمة

07:04 م السبت 09 أكتوبر 2021
رئيس البرلمان الليبي: نعول على الجزائر في الخروج من الأزمة

عقيلة صالح عيسى

طرابلس - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، أن الأزمة في بلادهم قاربت على الانفراج، مشيرا إلى أن ليبيا تُعول على الجزائر وشعبها في الخروج من الأزمة التي تعيشها بلاده.

وفي تصريح إعلامي عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة اليوم السبت، قال صالح: "ليبيا في حاجة إلى دعم الجزائر في كل الظروف ونحن دائما على تواصل ولم ننس وقوفها معنا في المراحل التي مرت بها بلادنا".

وأضاف صالح: "تربطنا علاقات تاريخية قديمة ونضال ضد المستعمر الفرنسي واختلط دم الشعبين مع بعضهما البعض ونحن نعتز بالجزائر القارة وهي عماد أساسي للوطن العربي ونعتز بشعب الجزائر الذي لم يرض بالذل والهوان وله تاريخ من النضال".

ووصل اليوم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال صالح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي بمطار هواري بومدين الدولي.

عقيلة صالح عيسى مجلس النواب الليبي طرابلس البرلمان الليبي الجزائر

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