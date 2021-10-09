رئيس وزراء الإمارات يبحث ورئيس باكستان تعزيز التعاون المشترك

دبي - (أ ش أ):

استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع الرئيس الباكستاني عارف علوي مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود العالمية المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتجاوزها إلى مرحلة جديدة من التنمية تتضافر فيها الرؤى والأفكار من أجل خلق واقع عالمي جديد يحقق الرخاء والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا، خلال لقائهما اليوم /السبت/، تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات، وسبل الارتقاء بها بما يعكس عمق العلاقات الثنائية في شقها الاقتصادي، ومتطلبات تحفيز القطاع الخاص على مزيد من التقارب لبحث الفرص الاستثمارية القائمة والمستقبلية ضمن القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز لعمليات التنمية في البلدين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي طالما جمعت بين الجانبين، وتقديره للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.