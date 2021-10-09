الرئيس الفرنسي يعتزم استئناف العمل ضد عقوبة الإعدام

باريس - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استئناف العمل ضد عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.

وقال ماكرون اليوم السبت بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا إنه يعتزم تنظيم لقاء على أعلى مستوى بالتعاون مع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" غير الحكومية لهذا الغرض.

وقال ماكرون إنه يتعين استئناف الكفاح وإقناع رؤساء الدول والحكومات التي لا تزال تطبق هذه العقوبة.

وفي خطاب ألقاه داخل مبنى بانثيون بباريس (المبنى الروماني الأثري) تحدث ماكرون عن ما لا يقل عن 483 "جريمة قتل على مستوى الدولة" نفذت في 33 دولة من دول العالم في 2020.

وتلتزم 55 دولة حول العالم بتطبيق عقوبة الإعدام، أما في فرنسا فقد ألغيت هذه العقوبة بموجب القانون في 9 أكتوبر 1981، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتيران.

كانت آخر حالة إعدام يتم تنفيذها بالمقصلة في فرنسا في سبتمبر عام 1977.