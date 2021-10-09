ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفياً مع رئيس أنجولا تعزيز التعاون

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي، تلقاه اليوم السبت، من رئيس أنجولا " جواو مانويل لورينسو" ، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا أيضا عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.