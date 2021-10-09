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ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفياً مع رئيس أنجولا تعزيز التعاون

06:19 م السبت 09 أكتوبر 2021
ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفياً مع رئيس أنجولا تعزيز التعاون

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي، تلقاه اليوم السبت، من رئيس أنجولا " جواو مانويل لورينسو" ، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا أيضا عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس أنجولا الإمارات جواو مانويل لورينسو

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