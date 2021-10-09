رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على استقرار الفترة الانتقالية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرصه على استقرار الفترة الانتقالية وضمان نجاحها وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، مع وفد الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور برئاسة الناظر التوم الهادي دبكة، حيث تطرق اللقاء للأوضاع التي يمر بها السودان حاليا والجهود الجارية لمعالجتها.

ونقل مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، عن دبكة قوله إن اللقاء تطرق للأوضاع في شرق السودان وتداعياتها على مجمل الأوضاع في السودان، لافتا إلى أن ثورة ديسمبر جاءت لتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة و تحسين مستوى وعيشة المواطنين.

وأضاف أن الأوضاع المعيشية أضحت لا تطاق، الأمر الذي يتطلب من مجلسي السيادة والوزراء إيجاد معالجات عاجلة تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، لافتا إلى أن رئيس مجلس السيادة أطلع الوفد على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل معالجة قضية شرق السودان.