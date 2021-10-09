تجدد إطلاق النار على الحدود البيلاروسية البولندية

وارسو - (د ب أ)

وقع إطلاق نار مرة أخرى على جانب حدود بيلاروس المشتركة مع بولندا وفقًا لما قاله حرس الحدود البولندي اليوم السبت.

وأعلن حرس الحدود عبر موقع تويتر اليوم أن إطلاق النار أمكن سماعه في ليلة أمس.

وكان حرس الحدود أفاد يوم أمس أن دورية بيلاروسية أطلقت النار باتجاه جنود بولنديين يوم الخميس الماضي.

كما قالت متحدثة باسم حرس الحدود البولندي أنه ربما تم استخدام ذخيرة تدريب وهمية.

يدعم الجيش البولندي حاليا حرس الحدود في تأمين حدود البلاد بسبب تدفق المهاجرين بصورة متزايدة عبرها.

اتهمت الحكومة في وارسو حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بنقل اللاجئين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبية بصورة منظمة.

وأعلن لوكاشينكو نهاية مايو الماضي أن مينسك لن تواصل منع المهاجرين من مواصلة السفر إلى الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات الغربية المشددة ضد هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

ووفقا لحرس الحدود البولندي، كانت هناك 553 محاولة من قبل مهاجرين لعبور الحدود بشكل غير قانوني يوم أمس الجمعة وحده، وتم القبض على ثمانية أشخاص منهم.