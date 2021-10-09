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واشنطن وطالبان تناقشان إلغاء تجميد الأصول الأفغانية والمساعدات الإنسانية

05:27 م السبت 09 أكتوبر 2021
واشنطن وطالبان تناقشان إلغاء تجميد الأصول الأفغانية والمساعدات الإنسانية

أمير خان متقي

كابول - (د ب أ)

عقد وفد من حركة طالبان برئاسة وزير خارجيتها، أمير خان متقي، لقاء مع وفد أمريكي رفيع المستوى في الدوحة، حسبما أعلن الوزير اليوم السبت.

وقال متقي في مقابلة مع وكالة أنباء بختار الافغانية، إن وفد طالبان طلب خلال الاجتماع أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء قرارات تجميد أصول البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد جمدت أصولا لأفغانستان تقدر بتسعة مليارات دولار عقب استيلاء طالبان على البلاد في أغسطس.

وأدت هذه الخطوة إلى نقص حاد في العملة، فضلا عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود.

وذكر متقي "لا يجب بذل أي جهد لاضعاف الحكومة الحالية، حيث أن عدم الاستقرار في أفغانستان لن يفيد أحدا".

وأضاف متقى أن وفد طالبان طلب أيضا مساعدات إنسانية لأفغانستان، وقال الوفد الأمريكي إن واشنطن ستبحث الأمر.

وهذا هو أول اجتماع مباشر بين طالبان ومسؤولين أمريكيين منذ استيلاء الجماعة المسلحة على البلاد .

وذكر متقي أن الوفد الأمريكى تعهد بمواصلة دعم برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في أفغانستان.

وأشار متقى إلى أنه في الأيام القادمة سيجتمع وفده أيضا مع مسؤولين أوروبيين.

أمير خان متقي حركة طالبان كابول المساعدات الإنسانية واشنطن

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