968 حالة.. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الوباء

موسكو- (بي بي سي):

قالت الحكومة الروسية إنها سجلت 968 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يعد أعلى حصيلة وفيات يومية تشهدها البلاد منذ تفشي الفيروس في العام الماضي.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في روسيا بحسب البيانات الرسمية إلى نحو 215 ألفا ، والذي يعتبر الأعلى في أوروبا.

كما سجلت السلطات الصحية أكثر من 29 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ويقول مراقبون إن الإصابات بالفيروس في روسيا قد ارتفعت بشكل حاد منذ نهاية سبتمبر، بينما تعزي السلطات الروسية هذا الارتفاع، بشكل جزئي، إلى انخفاض معدلات التطعيم.