رفعت الأسد يعود إلى سوريا بعد 37 عاما من "المعارضة في الخارج"

دمشق- (بي بي سي):

قالت وسائل إعلام سورية إن رفعت الأسد، شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد، قد عاد إلى سوريا بعد 37 عاما من "معارضة النظام في الخارج".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الوطن عبر موقعها الإلكتروني فإن الرئيس بشار الأسد سمح لعمه رفعت الأسد بالعودة للحيلولة دون سجنه في فرنسا تنفيذا لحكم قضائي.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكما بسجن رفعت الأسد 4 سنوات بقضية جمع أصول بالاحتيال قيمتها 90 مليون يورو.

وبرز اسم رفعت الأسد في ثمانينيات القرن الماضي أثناء حملة القوات الحكومية ضد معارضين إسلاميين في مدينة حماة، حيث اتهم ناشطون سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد بارتكاب انتهاكات.

وغادر رفعت الأسد البلاد عام 1984 وسط تقارير عن محاولته الاستيلاء على مقاليد الحكم.