Masrawy logo white

السعودية: اقتصار تصاريح العمرة على المُحصنين بجرعتي لقاح كورونا

03:20 م السبت 09 أكتوبر 2021
السعودية: اقتصار تصاريح العمرة على المُحصنين بجرعتي لقاح كورونا

رحلات الحج والعمرة

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من اللقاح المعتمد في المملكة بداية من غد الأحد.

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن ذلك لا يشمل الحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا"، لافتة إلى أن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب عليهم المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه.

وقالت إن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة، موضحة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

العمرة لقاح كورونا السعودية tdv s ; V kh فيروس كورونا

الخبر التالى:

ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في روسيا إلى 26 شخصا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بعد التعديل.. كيف تستفيد من مبادرتي التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8%؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا