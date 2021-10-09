بعد 7 أعوام توقف.. مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات الليبية من طرابلس

القاهرة- (د ب أ):

استقبل مطار القاهرة، السبت، أول رحلة طيران للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار معيتيقة فى طرابلس، وذلك بعد توقف 7 سنوات حيث سبقتها الخطوط الأفريقية فى تنظيم أول رحلة طيران من ليبيا في 30 سبتمبر الماضي .

وحرصت قيادات الخطوط الجوية الليبية والطيران المدني فى مصر على التواجد لاستقبال أول رحلة للخطوط الليبية قادمة من ليبيا إلى مطار القاهرة وتم الاحتفال بوصول الطائرة وتوقفها بأرض المهبط بمطار القاهرة وتوزيع الورود على ركاب الطائرة فور نزولهم منها.

واتخذت السلطات الإجراءات الإحترازية اللازمة مع الركاب للتأكد من حملهم نتيجة تحليل PCR والذى يفيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة بعد حوالي ساعتين من وصولها متوجهة إلى طرابلس وعلى متنها 250 راكبا من بينهم أعضاء منتخب ليبيا لكرة القدم و فريق أهلي طرابلس، حسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة.

يذكر أن رحلات الطيران بين مطارات ليبيا وبرج العرب غرب الإسكندرية مستمرة منذ عدة سنوات ولكن الرحلات إلى القاهرة توقفت فى عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية فى ليبيا .