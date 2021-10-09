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لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء في كافة الأراضي اللبنانية

01:52 م السبت 09 أكتوبر 2021
لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء في كافة الأراضي اللبنانية

لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء في كافة الأ

وكالات:

أكدت وسائل إعلام لبنانية، السبت، انقطاع الكهرباء في جميع مناطق البلاد في أزمة متواصلة منذ أسابيع.

وقال مصدر لبناني، إن أكبر محطتين للكهرباء في البلاد توقفتا عن العمل بسبب نقص الوقود، والبلاد في ظلام تام.

ونبه المصدر اللبناني إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد سيستمر لعدة أيام.

ويرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث؛ حيث يعاني تفاقما في نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية.

ويعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات خاصة للحصول على الكهرباء في وقت تعتمد فيه البلاد على الوقود العراقي كحل للأزمة.

ووقع العراق اتفاقا في يوليو يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني من شح السيولة بسداد قيمة مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات.

وزيت الوقود الثقيل ليس مناسبا للاستخدام في لبنان وبالتالي يبدله في مناقصات بنوع مناسب من الوقود.

لبنان انقط انقطاع الكهرباء نقص الوقود

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